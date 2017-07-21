В Петербурге раскрыли инсценированное нападение в медицинских масках на подростка

Юноша подговорил приятелей напасть на него и на его знакомого, чтобы похитить 1,3 тыс. рублей и телефон.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 июля, в конце прошлого месяца двое неизвестных преступников под угрозой предметов, похожих на пистолеты, и электрошокера отобрали 1,3 тысячи рублей и мобильник у 17-летнего подростка. Без часов и телефона остался и его 18-летний знакомый.

Нападение произошло у дома 40 по Фермскому шоссе. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, 18-летний «товарищ» сам выдал нападавшим пневматические пистолеты, электрошокер и медицинские маски, а также определил место и время совершения преступления. Под предлогом прогулки он привел 17-летнего подростка на Фермское шоссе и осуществил план, инсценировав нападение на себя и отобрав деньги и телефон у своей жертвы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Организатор и соучастники задержаны. 18-летний «автор» разбоя отправлен под подписку о невыезде, нападавшие – в СИЗО.