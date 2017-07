Клип Linkin Park, опубликованный в день смерти вокалиста, собрал больше 5 млн просмотров

Музыкальное видео рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself, опубликованное на YouTube 20 июля, собрало 5,68 миллиона просмотров. Клип вышел в день смерти вокалиста и фронтмена коллектива Честера Беннингтона.

В ролике показаны выступления Linkin Park, работа группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая.

В ночь на 21 июля стало известно, что Беннингтон ушел из жизни в возрасте 41 года. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

Беннингтон был большим другом бывшего фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля исполнилось бы 53 года. Корнелл умер 18 мая.