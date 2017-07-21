Юрист из Казани банкротит завод Nissan в Петербурге

С иском о банкротстве ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» обратился в суд юрист Евгений Минеев. Соответствующее заявление опубликовано 21 июля на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Требование юриста из Набережных Челнов о признании несостоятельным завода Nissan в Северной столице к производству пока не принято.

На прошлой неделе завод заявил о том, что с октября переходит на работу в две смены. Такое решение было принято после встречи представителей Nissan с президентом Владимиром Путиным.

Nissan Group работает в России с 2004 года. Продажи компании в прошлом году составили более 92 тысяч автомобилей трех брендов. Из них более 36 тысяч были произведены на заводе Nissan в Петербурге.

В начале этого года Nissan объявил о смене руководства своего российского подразделения. Вице-президентом ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» и генеральным директором завода Nissan в Петербурге стал Игорь Бойцов. Ранее он занимал пост директора завода Renault в России.