РФ стала лидером по числу запросов на удаление данных в Google

Россия стала лидером рейтинга Transparency Report, в котором Google анализирует количество запросов на удаление данных. По итогам 2016 года российские власти 13,2 тыс. раз попросили удалить информацию из поисковой системы.

На запросы из России приходится более половины от общего числа запросов по всему миру (22,5 тыс). Google одобрила 74% заявок, после чего удалила упоминаемые ресурсы или ограничила к ним доступ, пишет 21 июля «Коммерсантъ».

В 85% запросов основанием для удаления информации названа «национальная безопасность». В 5% просят ограничить доступ к информации, «критикующей представителей власти». 2% запросов связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства.

Ранее рейтинг Transparency Report опубликовала компания Twitter. В нем Россия заняла третье место после Франции и Турции. По итогам второй половины 2016 года компания получила 522 запроса на удаление информации от российских властей и общественных организаций.

Напомним, с 1 января 2016 года в России вступил в силу закон о «праве на забвение». Информация, которую граждане могут попросить не выдавать поисковыми системами, должна быть недостоверной, неактуальной или незаконной. В конце марта 2016 года Google сообщил, что получил свыше 1,4 тыс. запросов удаление ссылок, тогда как в «Яндекс» поступило более 3,5 тыс.