На аукционе в Монако продали «часы Путина» за миллион евро

Часы, владельцем которых назвали человека по имени Владимир Владимирович Путин, продали на аукционе в Монако за 1,054 миллиона евро.

Об этом 21 июля сообщает BBC со ссылкой на аукционный дом Monaco Legends.

Информация о том, кто стал покупателем часов, не разглашается. «Часы проданы, и мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации», — сообщил журналистам председатель Monaco Legends Motors Клод Коэн.

Аукцион Antiquorum, на котором они были выставлены как лот номер 239, проходил с 19 по 21 июля.

Часы были проданы в первый день.

Ранее аукционный дом объяснил, что часы были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин» и на самом деле принадлежат человеку с таким именем.

«В 99,9% случаев в гарантийном паспорте Pathek Philippe указано имя фактического покупателя часов и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека. Такими являются случаи, когда часы приобретаются в подарок. Но у официального дистрибьютора должны быть необходимые подтверждения того, что именно указываемой персоне часы будут переданы в качестве подарка», — объяснили тогда в Monaco Legends.

Первым на необычный лот — часы Часы Patek Philippe 5208P Triple Complication, в документах на которые говорилось, что они принадлежат человеку по имени Vladimir Vladimirovic Putin — обратил внимание онлайн-магазин часов Hodinkee.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил, что информация о принадлежности ему часов — это фейк.

Купить часы Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом могут лишь «особые клиенты» по специальному заказу, отмечала BBC. Они могут стоить до полутора миллионов евро.