Стрелков: Ополчению нечем было сбить «Боинг» над Донецком

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков в ходе дебатов с Алексеем Навальным заявил, что у ополченцев не было возможности сбить Boeing малайзийской авиакомпании в 2014 г.

Диалог Стрелкова с оппозиционером транслировался в Интернете. Один из пользователей в twitter спросил экс-министра обороны о том, почему он долго молчал о том, кто именно сбил Boeing, летевший рейсом MH-17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом.

«Ополчение Boeing не сбивало за отсутствием средств, которыми могло сбить», – сказал Стрелков.

«Все средства, которые были у меня в распоряжении, включали пять «ЗРК-Игла» и одну «Стрела 10», которая на момент падения Boeing прикрывала Зугрес (город в Донецкой области – Прим. ред.) », – добавил он.

«Ополчение, подчиненное мне, сбить «Боинг» не могло никак. Других комментариев на этот счет я давать не могу и не буду. Я не участвовал в расследовании и даже не интересуюсь им принципиально», – подчеркнул Стрелков.

Позже один из пользователей twitter спросил Стрелкова, почему он сначала сообщил о сбитом Ан-26 в этот день, а затем стер это сообщение. «Я ничего не писал в twitter, потому что я в нем не находился. Я не находился ни в одной из социальных сетей. Этого сообщения я не писал», – подчеркнул он.

«Я могу дать слово чести, я могу поклясться на Библии, что я не писал данного сообщения. С другой стороны, мне все равно, поверьте мне», – сказал Стрелков.

В организации обстрела Boeing родственники погибших пассажиров из Великобритании в июле 2015 года обвиняли именно Стрелкова, подав на него иск в суд. От него потребовали компенсации в размере $500 млн. Аналогичный иск был подан на него в США.

В ответ Стрелков назвал «глубоко симптоматичным» то, что жители Великобритании «оценили» жизни своих родственников в деньгах».