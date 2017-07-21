Двое погибли и 120 пострадали при землетрясении на греческом Косе

На греческом острове Кос от последствий мощного землетрясения, которое произошло у берегов Турции и Греции, пострадали 120 человек. Власти сообщают о двух погибших туристах из Норвергии, пользователи соцсетей пишут о семи жертвах стихии.

Как сообщает 21 июля Associated Press, из-за подземных толчков также были повреждены несколько зданий и главный порт острова.

В турецком Бодруме получили повреждения и обратились за медпомощью около 70 человек, сообщает «Газета.ру».

Сила землетрясения составила 6,5 балла. Подземные толчки были зафиксированы минувшей ночью, в половине второго.