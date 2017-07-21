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21.07.2017 08:05

Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру посла в РФ

Президент США Дональд Трамп внес в сенат Конгресса кандидатуру Джона Хантсмана на утверждение в должности чрезвычайного и полномочного посла в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома от 20 июля.

Ранее Россия дала агреман на кандидатуру Хантсмана в качестве посла Соединенных Штатов в Москве. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, в Москве «прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое».

Хантсман, до настоящего времени занимавший пост губернатора штата Юта, является главой Атлантического совета, также он возглавляет фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ранее он занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Решение о кандидатуре Хантсмана Трамп принял 19 июля.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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