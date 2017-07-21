Аллею почетных граждан Петербурга выкрасили в красное

В Петербурге задержан 33-летний историк Александр Лебедев за цветовое переоформление аллеи почетных граждан. За идейным вандализмом он был пойман Росгвардией.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 20 июля в Пулковском парке между одноименным и Московским шоссе Лебедев устроил покрасочный флешмоб. Он мазал красным именные каменные указатели почетных граждан Петербурга на аллее. С ним была женщина, снимавшая акцию на видео.

Объясняться Лебедев будет с 51-м отделом полиции Московского района. Он наверняка найдет несколько причин, почему открытая в 2013 году аллея почетных граждан должна быть красной.

Лебедев хорошо известен в родном Петергофе. Его цветовое увлечение началось с военных мемориалов. Будучи историком, он выяснял, какая гамма более всего подходила под тот или иной памятник, и за свой счет перекрашивал. Лебедев привлекался к уголовной ответственности, но дело было прекращено. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

На аллее почетных граждан в Пулковском парке посажены красные клены. Здесь упомянуты Дмитрий Лихачев, Кирилл Лавров, Андрей Петров, Сергей Крикалев, писатель Даниил Гранин и другие.