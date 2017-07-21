Басманный суд заочно арестовал украинского прокурора из дела Януковича

В Москве по ходатайству Следственного комитета заочно арестованы прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и следователь по особо важным делам Вадим Приймачок. Они являются ведущими участниками расследования против Виктора Януковича и Сергея Шойгу.

Как сообщили «Фонтанке» в Басманном суде Москвы, вечером 20 июля были рассмотрены и удовлетворены ходатайства, из которых следует, что Кравченко и Приймачок являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному по статье 299 российского УК «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления».

Прокурор Кравченко в настоящее время поддерживает обвинение в заочном судебном процессе над Януковичем по делу о госизмене. Следователь Приймачок добился через суд права на выемку документов в администрации президента России на улице Ильинка в Москве. В прошлом году прокуратурой Украины возбуждено и расследуется дело в отношении министра обороны Сергея Шойгу и семнадцати российских чиновников. Им вменено против основ национальной безопасности Украины.