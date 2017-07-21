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21.07.2017 00:08

Ростовская область выкупила у «Матч ТВ» права на трансляцию игр ФК «Ростов»

Правительство Ростовской области выкупило у телеканала «Матч ТВ» права на трансляцию матчей футбольного клуба «Ростов», сообщает пресс-служба правительства области.

«Игры футбольного клуба “Ростов” будут показывать в эфире областного телеканала “Дон24”. Правительство Ростовской области заключило договор с федеральным каналом “Матч-ТВ”, согласно которому все игры ростовской команды будут транслировать на телеканале "Дон 24"», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе футбольный клуб «Уфа» также выкупил права на трансляцию своих матчей для их показа на телеканале БСТ.

Права на трансляцию матчей Российской футбольной премьер-лиги принадлежат холдингу «ГПМ Матч».

Источник: RNS


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