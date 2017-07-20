СМИ: на закрытом показе «Матильды» присутствовал Володин

В июне прошел закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда», на котором присутствовал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Би-би-си».

О закрытом показе рассказал глава общественного совета при министерстве Павел Пожигайло. По его словам, на показе присутствовали и «другие чиновники». При этом Пожигайло не уточнил, о ком именно идет речь.

В пресс-службе Минкульта подтвердили, что провели закрытый показ «Матильды» в Госдуме. По данным ведомства, на нем присутствовали чиновники министерства.

Однако через несколько часов после ответа представители пресс-службы министерства сообщили, что «в департаменте кинематографии ни о каком закрытом показе «Матильды» не известно и никто из руководителей департамента на нем не присутствовал».

Председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин сказал, что никакого показа в Госдуме не проходило. Депутат Наталья Поклонская ответила, что тоже ничего об этом не слышала.

Источник в Госдуме подтвердил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин действительно посмотрел «Матильду». При этом источник пожелал остаться неназванным, так как не уполномочен комментировать действия председателя прессе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что чиновники Кремля не смотрели «Матильду».

В июне режиссер Алексей Учитель сказал на пресс-конференции, что производство фильма «Матильда» практически завершено. Против фильма выступает депутат Думы Наталья Поклонская. По ее мнению, фильм искажает образ российского императора Николая II.