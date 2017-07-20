Уборщики мусора, подозреваемые в обнале 120 млн, отправлены под домашний арест в Петербурге

Четырех сотрудников «Региональной управляющей компании» суд отправил под домашний арест. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба горсуда Петербурга, 20 июля Смольнинский районный суд отправил работников компании по уборке мусора под домашний арест до 16 сентября.

Следователи считают, что Леонид Гловацкий, Евгения Иванова, Сергей Иванов и Сергей Колганов занимались незаконной банковской деятельностью. Они создали свою организацию и облачили не менее 120 млн рублей.

ООО «Региональная управляющая компания» зарегистрировано в 2011 году. Основной вид деятельности – сбор отходов, дополнительный – уборка помещений и добыча камня.