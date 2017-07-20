Сын Виталия Кличко отказался говорить с журналистом на украинском языке, извинившись по-русски

17-летний сын мэра Киева Виталия Кличко — Егор Кличко — отказался давать интервью на украинском языке. Видео разговора Егора с журналистом опубликовано телеканалом ТСН на видеохостинге YouTube.

В записи сюжета, посвященного дню рождения Виталия Кличко, киевский мэр рассказывает о своем сыне. «Учился он в Америке, потом Германии, сейчас в Великобритании, но сердце его — в Украине», — говорит Виталий Кличко.

Когда журналист попыталась взять у Егора Кличко интервью на украинском языке, молодой человек ответил сначала «Без комментариев» на английском, а затем «Извините» — на русском.