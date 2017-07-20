Посольство РФ установило контакт с родными сына убитой в Валенсии россиянки

Посольство России в Испании вышло на связь с родственниками сына россиянки, которая была убита в Валенсии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в России.

«Мы получили информацию от посольства о том, что установлен контакт с родственниками ребенка из России», — сообщили в аппарате.

Как сообщили в посольстве, по имеющимся данным, сыну женщины в настоящее время обеспечен соответствующий уход, «принимаются меры по юридическому оформлению сложившегося положения», передает "Газета.ру".

«Установлен контакт с родственниками ребенка в России. В ближайшее время в Испанию прибудет сестра погибшей, которой оказана необходимая визовая поддержка по консульской линии», — сообщили в посольстве.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова занимается выяснением судьбы ребенка убитой 32-летней россиянки.

Ранее сообщалось о том, что в одном из домов в Валенсии после пожара обнаружено тело россиянки. Следователи полагают, что она была убита до него. Подозреваемый в убийстве и поджоге задержан испанской полицией. По данным СМИ, он являлся сожителем убитой женщины.