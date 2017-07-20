Наставник "Бней-Иегуды": Мы поедем в Петербург и попытаемся получить удовольствие

Главный тренер "Бней-Иегуды" Йосси Абуксис после матча второго отборочного раунда Лиги Европы против "Тренчина" (2:0) отметил, что в шансы команды на турнире никто не верит. Клуб из Израиля в третьем отборочном раунде соревнования встретится с "Зенитом".

""Зенит" – грандиозная команда! – сказал Абуксис. – В наши шансы против такого коллектива никто не верит, не дают нам ни одного процента. Мы поедем в Санкт-Петербург и просто попытаемся получить удовольствие от противостояния с таким соперником".

Отметим, что первый матч команд пройдет 27 июля в Санкт-Петербурге, ответный – 3 августа в Израиле.