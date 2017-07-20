CNN: данные Facebook помогут в расследовании о вмешательстве России в американские выборы

Представители Демократической партии и члены команды президента США Дональда Трампа полагают, что в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США показания компании Facebook смогут сыграть решающую роль, сообщает CNN.

Телеканал приводит слова сенатора Марка Уорнера, который заявляет, что данные Facebook могут пролить свет на то, была ли Россия причастна к сообщениям с критикой Хиллари Клинтон.

«Есть два вопроса: во-первых, была ли координация в случае применения технологических инструментов, которые поднимали нужные противникам Клинтон истории в ленте новостей? Во-вторых, если взглянуть более широко: как мы можем сделать так, чтобы это не повторилось?» — Сказал Уорнер.

Также представители команды Трампа уверены, что Facebook сможет предоставить доказательства отсутствия координации предвыборного штаба нынешнего президента с Москвой.

Они считают, что компания должна раскрыть информацию, использовала ли команда Трампа те же базы данных, что и "российские хакеры", кем оплачивалась реклама для продвижения Трампа в соцсети и применялись ли боты для ее распространения.