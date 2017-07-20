Майк Шинода прокомментировал смерть лидера Linkin Park

Гитарист, клавишник и вокалист группы Linkin Park Майк Шинода подтвердил, что солист музыкального коллектива Честер Беннингтон покончил с собой. Об этом он написал в своем твиттере.

«Шокирован и убит горем, это правда. Официальное заявление будет сделано, как только возможно», — написал Шинода.

Ранее 20 июля TMZ со ссылкой на источники сообщило, что Беннингтона нашли в его доме в Калифорнии утром в четверг.

Позже коронер округа Лос-Анджелес подтвердил, что Беннингтон обнаружен мертвым в собственном доме. В настоящее время его смерть расследуется как самоубийство.

СМИ сообщали, что Беннингтон имел серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.