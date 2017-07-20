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Общество
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20.07.2017 22:33

Тime вновь выйдет с портретом Путина на обложке

На обложке нового номера журнала Time, который выйдет 31 июля, будет изображен портрет президента России Владимира Путина. Обложка опубликована на сайте издания.

Лицо главы государства угадывается во множестве стандартных иконок учетных записей разных оттенков серого цвета, пишет "Газета.ру".

На обложку вынесен заголовок главной статьи выпуска: «Секретный план, чтобы сорвать заговор Путина по выборам».

В статье рассказывается о «вмешательстве в американские выборы российских хакеров».

Стоит отметить, что фотография Владимира Путина попадает на обложку журнала неоднократно, начиная с 2007 года, когда российский президент впервые был признан журналом человеком года.


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