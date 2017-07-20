Следователи подтвердили смерть фронтмена Linkin Park

Следователи округа Лос-Анджелес подтвердили смерть лидера рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Associated Press.

О том, что Беннингтон скончался в возрасте 41 года, первым написал портал TMZ. По данным ресурса, музыкант совершил самоубийство. Тело исполнителя нашли утром в четверг в его доме.

Отмечается, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

Как подчеркивает издание Altpress, Беннингтон был большим другом бывшего фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля исполнилось бы 53 года. Корнелл умер 18 мая. По заключению судмедэкспертов, музыкант совершил суицид.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также был участником коллективов Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.