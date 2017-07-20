СМИ: Защитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива может перейти в «Зенит»

Защитник французского футбольного клуба «Лион» Мапу Янга-Мбива попал в сферу интересов «Зенита», уверяет пресса.

Как 20 июля сообщает RMC Sport, кроме петербуржцев, 28-летним защитником также интересуются «Сток Сити» (Англия) и «Монпелье» (Франция). Отмечается, что «Монпелье» хочет арендовать игрока, а «Зенит» и «Сток Сити» рассматривают полноценную покупку. Пока все стороны веду переговоры по этому поводу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от покупки защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро .