Первым соперником «Зенита» в Лиге Европы стал израильский «Бней-Йегуда»

Стал известен соперник «Зенита» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы в четверг, 20 июля. Петербургский клуб встретится с «Бней-Йегуда» из Израиля, победивший во втором квалификационном раунде словацкий «Тренчин».

Первая игра соперников завершилась вничью со счетом 1:1, а сегодня в Израиле «Бней-Йегуда» победил 2:0.

«Зенит» встретится с израильтянами 27 июля в Петербурге, ответная встреча пройдет 3 августа в Израиле. Впоследствии победители этого раунда присоединятся к клубам, получившим прямые путёвки в основной этап Лиги Европы.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» завершил свое выступление в Лиге Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту».