Еще
23:18 20.07.2017
Новость часа
22:02
Первым соперником «Зенита» в Лиге Европы стал израильский «Бней-Йегуда»
Пришлите свою новость!
23:11
Наставник "Бней-Иегуды": Мы поедем в Петербург и попытаемся получить удовольствие
23:04
CNN: данные Facebook помогут в расследовании о вмешательстве России в американские выборы
22:55
Майк Шинода прокомментировал смерть лидера Linkin Park
22:50
Мировые цены на нефть снижаются
22:44
ФСБ проверила МЧС в Мурино и Петербурге
22:33
Тime вновь выйдет с портретом Путина на обложке
22:22
Следователи подтвердили смерть фронтмена Linkin Park
22:15
СМИ: Защитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива может перейти в «Зенит»
22:09
На карте Павловска появилась площадь Академика Рыкачёва
22:02
Первым соперником «Зенита» в Лиге Европы стал израильский «Бней-Йегуда»
21:57
ЕСПЧ признал неприемлемыми 6 000 жалоб против России
21:47
Viber откроет представительство в РФ
21:39
Квартирный пожар на Индустриальном выгнал соседей на улицу
21:30
СМИ: Честер Беннингтон из Linkin Park найден мёртвым
21:23
СМИ сообщили о разногласиях между Трампом и Макмастером по России
19:46
Путин потребовал построить второй в мире по силе флот
19:30
На ЗСД открывается новый заезд с Морской набережной
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд – 20 июля
19:20
ExxonMobil считает несправедливым штраф из-за сделок с «Роснефтью»
19:12
Гражданку России убили в Валенсии
19:07
В петербургских больницах остаются трое пострадавших при теракте в метро
19:02
Петербуржцы резко увеличили траты в магазинах
18:57
Российская биржа ушла в минус
18:54
МИД РФ обвинил США в «очень плохом» выполнении иранской ядерной сделки
18:49
Столетние тульские самовары отобрали у шофера на таможне
18:41
Томас Рукас вернулся в "Зенит" на 4 года
18:31
324 россиянина признались налоговикам в том, что они миллиардеры
18:23
ГК «Факт» купила 35 га под очередной коттеджный проект на берегу озера Пионерское
18:18
Дело обидевшего омоновца шахматиста дошло до суда
18:13
Тяжелые атомные крейсера Северного флота заходят в Балтику
18:07
Россия считает угрозой для своей безопасности стремление США доминировать в Мировом океане
17:52
8 украинских военных ранены при взрыве боеприпаса во время "танкового биатлона"
17:45
ФАС обнаружила масштабный «сердечный» сговор
17:39
Химик, арестованный в Индии по делу о гнезде ткачика, осенью может вернуться в Петербург
17:34
ФНС подала иск к основателю Hermitage Capital на 3 млрд рублей
17:22
За бомбу на «Адмиралтейской» приняли набор пирожных
17:13
Заезд с Наличной на ЗСД с завтрашнего дня меняется
17:04
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду
16:54
«Зенит» оштрафовали на 25 тысяч рублей за фанатов на заборе
16:49
«Адмиралтейскую» закрыли из-за коробки
16:42
Супруга финского президента не поедет на встречу с Путиным в Савонлинне
16:39
В Купчино «заминировали» внедорожник
16:32
СМИ: «Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинского полузащитника за 10 млн евро
16:28
В Колпино пенсионерку напугали лихом на 650 тысяч
16:24
Крупнейшие компании США высказались против новых антироссийских санкций
16:20
Представлен проект реконструкции советских корпусов Сестрорецкого курорта
16:14
Международные резервы России за неделю выросли на 1,7 млрд
15:50
Алексеева: Путин обещал помиловать бывшего сенатора Изместьева
15:49
ФАС обязал Смольный расторгнуть договор с главным оценщиком Петербурга
15:44
Двух полицейских в Шлиссельбурге задержали после нечаянного убийства на допросе
15:38
Против и.о. ректора университета Герцена возбуждено уголовное дело
15:34
Как американский шоумен Стивен Кольбер искал в Петербурге хакеров
15:26
Арестован авторитетный бизнесмен из Сертолово Колесников
15:24
Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили
15:23
Российские ватерполистки попали в плей-офф чемпионата мира
15:17
Трамп рассказал о десерте, который закончился вторым разговором с Путиным на G20
15:13
Реконструкцию Тучкова моста пообещали закончить раньше срока
15:12
«Аэрофлот»: Нормы провоза багажа должен устанавливать перевозчик
15:04
Объявлены дата и программа открытия «Бутылки» в Новой Голландии
14:59
Генпрокуратура РФ вызвала главу АСВ
14:56
Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам
14:50
В порту Петербурга задержали морского черта из Мавритании
14:49
Госдума ограничила предельный возраст для главврачей
14:44
Популярный видеоблогер вошел в тренерский штаб футбольного «Динамо СПб»
14:37
Путин приехал к правозащитнице Людмиле Алексеевой на юбилей
14:32
Фурсенко: В этом году в Петербург возвращается футбольная столица России
14:21
ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС
14:16
В Ленобласти женщина на Hyundai не пропустила грузовик и погибла
14:12
За вербовку в террористы в России предложили сажать пожизненно
14:08
В Пулково мужчина проверял посылку и прикарманил телефон
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.07.2017 21:57

ЕСПЧ признал неприемлемыми 6 000 жалоб против России

 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2016 году признал неприемлемыми или отклонил около 6,3 тысячи жалоб против России.

Об этом говорится в обзорной справке суда, пишет 20 июля "Лента.ру" со ссылкой на РАПСИ.

Всего за прошлый год ЕСПЧ проверил около семи тысяч обращений. По 645 из них вынесено 228 решений, в 222 из которых установлено как минимум одно нарушение Европейской конвенции по правам человека.

В декабре 2015 года Конституционный суд (КС) России получил право определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Соответствующий федеральный конституционный закон подписал президент Владимир Путин. В первую очередь речь идет о приоритете вердиктов КС над решениями ЕСПЧ.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00

Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Тime вновь выйдет с портретом Путина на обложке
ЕСПЧ признал неприемлемыми 6 000 жалоб против России
Путин потребовал построить второй в мире по силе флот
МИД РФ обвинил США в «очень плохом» выполнении иранской ядерной сделки
Тяжелые атомные крейсера Северного флота заходят в Балтику
Россия считает угрозой для своей безопасности стремление США доминировать в Мировом океане
Алексеева: Путин обещал помиловать бывшего сенатора Изместьева
Как американский шоумен Стивен Кольбер искал в Петербурге хакеров
Путин приехал к правозащитнице Людмиле Алексеевой на юбилей
За вербовку в террористы в России предложили сажать пожизненно
Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
Новое ректорское дело
Спираль 1917 года: анархия – мать порядка
Лис ушел от смерти
Из «Малороссии» с приветом
«Багдади научился на ошибках Аль-Каиды»
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
Как жители Псковской области просили об «аннексии»
Человек - камень. Как живется священнику, у которого нет "Мерседеса"
Навальный vs Стрелков
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом

Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили

кадр из видео/Youtube/N24

Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам

Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.