ЕСПЧ признал неприемлемыми 6 000 жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2016 году признал неприемлемыми или отклонил около 6,3 тысячи жалоб против России.

Об этом говорится в обзорной справке суда, пишет 20 июля "Лента.ру" со ссылкой на РАПСИ.

Всего за прошлый год ЕСПЧ проверил около семи тысяч обращений. По 645 из них вынесено 228 решений, в 222 из которых установлено как минимум одно нарушение Европейской конвенции по правам человека.

В декабре 2015 года Конституционный суд (КС) России получил право определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Соответствующий федеральный конституционный закон подписал президент Владимир Путин. В первую очередь речь идет о приоритете вердиктов КС над решениями ЕСПЧ.