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20.07.2017 21:47

Viber откроет представительство в РФ

Viber откроет представительство в России, рассказал 20 июля глава компании Джамал Агауа.

«Viber готов исполнять требования российских законов, которые касаются регулирования мессенджеров. Сейчас наши юристы детально изучают законодательные инициативы, чтобы понять, как с юридической точки зрения будет зарегистрировано представительство. Но в любом случае, конечно, оно будет открыто», — сказал топ-менеджер.

Агауа рассчитывает, что в ближайшее время компания примет финальное решение о том, как это будет реализовано. Тем не менее, он отказался прогнозировать сроки открытия представительства в России.

«Наши акционеры уже дали согласие на открытие представительства Viber в России. Как только ты примем решение, я передам его на утверждение совету директоров — на это надо время. Вы поймите, мы не от кого не прячемся. Но о сроках пока рано говорить», — сказал Агауа.

Источник: RNS


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