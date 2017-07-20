Квартирный пожар на Индустриальном выгнал соседей на улицу

Девять человек эвакуировали пожарные вечером 20 июля из шестиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга из-за горящей квартиры соседей. Жители от огня не пострадали.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, о пожаре на Индустриальном проспекте, 35 корпус 2 по телефону «01» сообщили в 18:53. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже. Из-за сильного задымления девять жителей ближайших квартир спасатели вывели на улицу.

Меньше, чем за полчаса с открытым огнём справились. Пожарные проливают тлеющие очаги.

«Выгорела комната площадью 20 квадратных метров, – уточнили в ведомстве. – Никто не пострадал».