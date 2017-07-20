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20.07.2017 21:23

СМИ сообщили о разногласиях между Трампом и Макмастером по России

Отношение президента США Дональда Трампа к российскому руководству вызвало разногласия между ним и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, а также другими высокопоставленными помощниками. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ряд американских чиновников.

Агентство отмечает, что поводом для этого стал разговор между хозяином Белого дома и российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся через несколько часов после официальной двусторонней встречи в рамках саммита «Большой двадцатки».

«Это стало красной тряпкой для советников, которые и так уже были обеспокоены склонностью президента нарушать протокол и продвигать российскую тематику», — сообщает Associated Press.

Отмечается, что Трамп нацелен на сотрудничество с Москвой по ряду вопросов, включая Сирию.

По словам собеседников агентства, Макмастер во время поездки в Германию рассказал некоторым зарубежным коллегам о своем несогласии с решением президента США принять российских дипломатов в мае этого года в Белом доме.

Советник по национальной безопасности не присутствовал на двусторонней встрече лидеров.

Источник: Лента.ру


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