«Фонтанка» за 60 секунд – 20 июля

«Беговая» не добегает. Строительство Невско-Василеостровской ветки метро отстает от сроков. Город, как обычно, обещает все успеть. А у вице-губернатора Албина может войти в привычку прописываться на сложных объектах. Это будет его вторая «Зенит-арена».

ФСБ против МЧС. Сотрудники первой службы сегодня пришли в департамент развития второй и сообщили об уголовном деле. Причина в странных закупках для спасателей, о которых мы писали ранее. Запасаемся попкорном.

Полиция выяснила, кто мог стать причиной гибели двух бездомных на стадионе «Корабел». Оказалось, что мужчину и женщину якобы избили школьники

Вас когда-нибудь не пускали на новую работу коллеги со старой? А с главой вуза имени Герцена, и бывшим проректором СПбГУ, именно так и случилось.

У «Зенита» не жизнь, а сплошные расходы. Включаем калькулятор. В команду переходит аргентинский полузащитник Рейносо – минус 10 миллионов евро. Заодно в клубе хотят усилиться защитником «Марселя» Роланду, это тоже немало. А еще штраф за фанатов на матче в Хабаровске. Всего 25 тысяч рублей, мелочь, а неприятно.

«Новая Голландия» на новом этапе. Скоро там открывают отреставрированную «Бутылку» с магазинами, салонами, барами, словом, вот этим всем, куда вы там ходите. Приглашение в тюрьму – это так романтично.

Если вы часто бываете на ЗСД, имейте в виду – завтра там изменится схема движения. По какому пути теперь попадать на центральный участок трассы – рассказывает «Водитель Петербурга».

Посмотрите в наши лица, мы – футбольная столица! Именно так Петербург назвал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Говорит, мы самые технологичные, самые инновационные и самые-самые. Ну почему бы и нет.

Идешь себе утром на работу, а на Малой Садовой для тебя поет «Квартет И». В чудесном городе живем!