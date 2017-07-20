ExxonMobil считает несправедливым штраф из-за сделок с «Роснефтью»

ExxonMobil считает несправедливым штраф в размере $ 2 млн со стороны министерства финансов США за нарушение режима санкций из-за сделок с «Роснефтью», сообщает 20 июля компания.

«ExxonMobil следовали четким указаниям Белого дома и министерства финансов, когда представители компании подписали документы, касающиеся текущей нефтегазовой деятельности в России, с незаблокированной организацией «Роснефть», которые были подписаны от имени «Роснефти» генеральным директором Игорем Сечиным», — отмечает компания.

ExxonMobil подчеркивает, что эти действия было дополнительно подтверждены 16 мая 2014 года представителем департамента минфина, который в качестве примера привел американского гендиректора BP, которому было разрешено участвовать в заседаниях совета директоров «Роснефти» с Сечиным, пока эта деятельность связана с бизнесом «Роснефти», а не с личным бизнесом Сечина, пишет RNS.

ExxonMobil также привела список из семи документов, которыми руководствовалась компания при осуществлении сделки с «Роснефтью».