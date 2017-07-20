Гражданку России убили в Валенсии. Подозреваемого задержали, сообщает 20 июля испанское издание El Mundo со ссылкой на правоохранительные органы. По его данным, тело женщины нашли в одной из квартир дома в Валенсии после того, как там вспыхнул пожар.

Проведенная аутопсия выявила причину смерти – многочисленные удары по голове. У погибшей остался 7-летний сын.

"Лента.ру" уточняет, что убийство произошло еще 16 июля. Подозреваемый, по некоторым данным, является и виновником пожара. Сведения о его личности не разглашаются, уточняется лишь, что это мужчина.

Комментариев от российских дипломатов пока не поступало.