Петербуржцы резко увеличили траты в магазинах

Петербуржцы стали активнее тратить деньги в магазинах, следует из материалов Петростата, опубликованных 20 июля на сайте ведомства. Оборот розничной торговли в Северной столице в июне вырос на 6,9% к аналогичному месяцу прошлого года и составил 111,4 млрд рублей.

В последние месяцы показатель тоже рос, но куда скромнее. К примеру, в марте на 1,3%, в мае — на 2,9%. Всего с начала года выручка торговых предприятий увеличилась на 2,6%, до 519,9 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год продажи петербургской розницы выросли только на 0,1%.

Обороты сетей растут в основном за счет непродовольственных товаров – расходы жителей Северной столицы на них в июне выросли на 14% по сравнению с июнем 2016 года, до 75,1 млрд рублей. А вот на еде петербуржцы продолжают экономить – продажи продуктов питания сократились на 5,5%, до 36,3 млрд рублей.

Оборот общественного питания составил 6,2 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем за май 2016 года. По итогам полугодия он вырос на 3,9%, до 34,8 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год рестораторы увеличили доходы на 13%.