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20.07.2017 19:02
10 Комментариев

Петербуржцы резко увеличили траты в магазинах

Петербуржцы стали активнее тратить деньги в магазинах, следует из материалов Петростата, опубликованных 20 июля на сайте ведомства. Оборот розничной торговли в Северной столице в июне вырос на 6,9% к аналогичному месяцу прошлого года и составил 111,4 млрд рублей.

В последние месяцы показатель тоже рос, но куда скромнее. К примеру, в марте на 1,3%, в мае — на 2,9%. Всего с начала года выручка торговых предприятий увеличилась на 2,6%, до 519,9 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год продажи петербургской розницы выросли только на 0,1%.

Обороты сетей растут в основном за счет непродовольственных товаров – расходы жителей Северной столицы на них в июне выросли на 14% по сравнению с июнем 2016 года, до 75,1 млрд рублей. А вот на еде петербуржцы продолжают экономить – продажи продуктов питания сократились на 5,5%, до 36,3 млрд рублей.

Оборот общественного питания составил 6,2 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем за май 2016 года. По итогам полугодия он вырос на 3,9%, до 34,8 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год рестораторы увеличили доходы на 13%.


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комментарии пользователей (10)
Михаил Кузнецов
20 июля 2017 г. 21:01
Явный обман ..работаю в торговле ..у людей денег нет ..ходят как в музеи посмотреть ..экономят на всём..
Niagara
20 июля 2017 г. 20:28
Черный юмор Петростата— это тоже юмор
freesbhy
20 июля 2017 г. 20:27
Цены просто выросли. На что-то как раз в несколько раз по сравнению с прошлым годом.
ment_52
20 июля 2017 г. 20:16
После четырех лет отсутствия и жизни в Израиле провел месяц в Петербурге. Констатирую. Внешне ассортимент в продовольственных магазина слегка увеличился. Но за счет малокачественных дешевых продуктов. Качественных, аналогичных израильским, даже дорогих, в магазинах массового пользования не видел. Овощи сравнялись по цене с дорогим по ценам Израилем. Общепит подорожал очень существенно. Там где раньше я платил за нажористый обед 200-250 рублей, стал платить в два больше. Пивные, кафе, чебуречные и т.п. стали, бывшие раньше доступными мне, пенсионеру МВД, стали доступными мне, как иностранцу, с банковской картой иностранного банка в инвалюте. Обобщенное впечатление: все стало более красивым на внешнем уровне. Фактически все стало менее доступным.
chernousova
20 июля 2017 г. 19:51
Что остается еще людям, когда цены растут? Только увеличивать траты. Все правильно.
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