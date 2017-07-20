Томас Рукас вернулся в "Зенит" на 4 года

Томас Рукас присоединился к «Зениту», соглашение с российским футболистом рассчитано на 4 года. Об этом 20 июля сообщает официальный сайт клуба.

"«Зенит» приветствует Томаса в Санкт-Петербурге и желает футболисту новых побед вместе с сине-бело-голубыми", – добавлено в сообщении.

"Очень рад этому переходу, поскольку я сам из Петербурга, делал свои первые шаги в Академии. Спустя четыре года можно смело сказать, что вернулся домой, – прокомментировал сайту это событие сам Рукас. — Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере".

Рукас также сказал, какие цели перед собой ставит в родном городе.

"В первую очередь закрепиться в «Зените»-2, доказать, что не зря мне дали шанс. Хочу оправдать доверие всех: тренеров, агента, родителей. Следующая задача будет максимальной — попасть в главную команду и завоевывать как можно больше трофеев, одержать как можно больше побед", – заявил он.

Томас Рукас родился 4 сентября 1996 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник петербургского футбола, Рукас дебютировал на профессиональном уровне в 2013 году, сыграв за «Сибирь-2». Последние два года играл за португальскую «Лейрию», испанский «Хетафе Б» и вторую команду лиссабонского «Спортинга».