Пассажиров метро наказали за непосещаемость

Еще
18:48 20.07.2017
Новость часа
17:22
За бомбу на «Адмиралтейской» приняли набор пирожных
Пришлите свою новость!
18:41
Томас Рукас вернулся в "Зенит" на 4 года
18:31
324 россиянина признались налоговикам в том, что они миллиардеры
18:23
ГК «Факт» купила 35 га под очередной коттеджный проект на берегу озера Пионерское
18:18
Дело обидевшего омоновца шахматиста дошло до суда
18:13
Тяжелые атомные крейсера Северного флота заходят в Балтику
18:07
Россия считает угрозой для своей безопасности стремление США доминировать в Мировом океане
17:52
8 украинских военных ранены при взрыве боеприпаса во время "танкового биатлона"
17:45
ФАС обнаружила масштабный «сердечный» сговор
17:39
Химик, арестованный в Индии по делу о гнезде ткачика, осенью может вернуться в Петербург
17:34
ФНС подала иск к основателю Hermitage Capital на 3 млрд рублей
17:22
За бомбу на «Адмиралтейской» приняли набор пирожных
17:13
Заезд с Наличной на ЗСД с завтрашнего дня меняется
17:04
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду
16:54
«Зенит» оштрафовали на 25 тысяч рублей за фанатов на заборе
16:49
«Адмиралтейскую» закрыли из-за коробки
16:42
Супруга финского президента не поедет на встречу с Путиным в Савонлинне
16:39
В Купчино «заминировали» внедорожник
16:32
СМИ: «Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинского полузащитника за 10 млн евро
16:28
В Колпино пенсионерку напугали лихом на 650 тысяч
16:24
Крупнейшие компании США высказались против новых антироссийских санкций
16:20
Представлен проект реконструкции советских корпусов Сестрорецкого курорта
16:14
Международные резервы России за неделю выросли на 1,7 млрд
15:50
Алексеева: Путин обещал помиловать бывшего сенатора Изместьева
15:49
ФАС обязал Смольный расторгнуть договор с главным оценщиком Петербурга
15:44
Двух полицейских в Шлиссельбурге задержали после нечаянного убийства на допросе
15:38
Против и.о. ректора университета Герцена возбуждено уголовное дело
15:34
Как американский шоумен Стивен Кольбер искал в Петербурге хакеров
15:26
Арестован авторитетный бизнесмен из Сертолово Колесников
15:24
Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили
15:23
Российские ватерполистки попали в плей-офф чемпионата мира
15:17
Трамп рассказал о десерте, который закончился вторым разговором с Путиным на G20
15:13
Реконструкцию Тучкова моста пообещали закончить раньше срока
15:12
«Аэрофлот»: Нормы провоза багажа должен устанавливать перевозчик
15:04
Объявлены дата и программа открытия «Бутылки» в Новой Голландии
14:59
Генпрокуратура РФ вызвала главу АСВ
14:56
Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам
14:50
В порту Петербурга задержали морского черта из Мавритании
14:49
Госдума ограничила предельный возраст для главврачей
14:44
Популярный видеоблогер вошел в тренерский штаб футбольного «Динамо СПб»
14:37
Путин приехал к правозащитнице Людмиле Алексеевой на юбилей
14:32
Фурсенко: В этом году в Петербург возвращается футбольная столица России
14:21
ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС
14:16
В Ленобласти женщина на Hyundai не пропустила грузовик и погибла
14:12
За вербовку в террористы в России предложили сажать пожизненно
14:08
В Пулково мужчина проверял посылку и прикарманил телефон
14:01
Больше тысячи колпинцев остались без горячей воды
14:00
Велика ли вероятность уничтожения Земли астероидом?
13:58
ВМФ России получит новую сверхскоростную ракетоторпеду «Шквал»
13:49
Банк России официально опустил доллар ниже 60 рублей
13:40
Спасатели и медики освобождали палец 7-месячной девочки из спиннера
13:35
СК просит арестовать прокурора и следователя с Украины, занимающихся делами Вороненкова и Шойгу
13:21
За полгода в Петербурге расселено более 1800 коммунальных квартир
13:11
Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах
13:02
Служивший в Чечне Зимовец получил 2,5 года за бросок кирпичом на акции 26 марта
12:56
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
12:45
СМИ: Игроки «Зенита» Цаллагов и Джорджевич перейдут в тульский «Арсенал»
12:36
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
12:30
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
12:19
В Петербурге со стрельбой ловили пьяного водителя
12:14
На «Ленфильм» подали в суд юристы киностудии
12:09
Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года
12:00
К благоустройству российских городов будут привлекать стройотряды студентов-архитекторов
11:55
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
11:51
Петербургские автозаводы увеличили выпуск почти на треть
11:48
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
11:47
Обманутый петербургский инспектор мог приехать в автосалон вместе с мошенником
11:42
ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине
11:39
В Киеве застрелили россиянина
11:33
Телефонные угрозы о взрыве бомбы на стадионе в Оулу оказались ложными
11:27
Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
20.07.2017 18:41
1 Комментариев

Пассажиров метро наказали за непосещаемость

Решение метрополитена закрывать по утрам и вечерам «Спасскую» и «Звенигородскую» вызвало критику экспертного сообщества. Серьезной экономии это не принесет, зато создаст неудобства для тысяч горожан.
Пассажиров метро наказали за непосещаемость
Петр Ковалев/Коммерсантъ

В подземке утверждают, что планов перевода на сокращенный график других станций пока нет, но специалисты считают такой сценарий возможным. Пойти на непопулярные меры руководство ГУП могут толкнуть продолжающий падать пассажиропоток и дополнительные траты на безопасность, возникшие после теракта 3 апреля.

О новом графике работы вестибюлей двух крупных пересадочных узлов сообщила 19 июля пресс-служба подземки. С 1 сентября «Звенигородская» (фиолетовая линия) и «Спасская» (оранжевая линия) будут открывать двери в 7 утра вместо 5.40 и закрываться в 20 часов вместо 0.23 и 0.08 соответственно. 

В метрополитене уверены, что серьезных неудобств для петербуржцев это не создаст. Проанализировав статистику по электронным проездным за последний год,  эксперты ГУП выяснили, что недавно запущенные станции не так уж сильно востребованы пассажирами. 

Так, в вестибюль «Звенигородской» до 7 утра входит не более 250 человек в будний день и 200 – в выходной. На «Спасской» трафик еще меньше. После восьми вечера эти показатели также, на взгляд ГУПа, небольшие. В будние дни «Звенигородской» пользуются около 2300 пассажиров, «Спасской» – менее 3500. В выходные их примерно 1600 и 2500 человек соответственно.

Вестибюли «Пушкинской», а также «Сенной» и «Садовой», будут работать по прежнему графику. Проблем после окончания сезона отпусков тоже возникнуть не должно: показатели проходимости рассчитывались не по летним месяцам, а в среднем по году, заверил «Фонтанку» ГУП.

Зато эксперты настроены не столь оптимистично. Транспортного коллапса не случится, но сама тенденция внушает опасения, считают они. 

Осторожно, двери закрываются

Изменение графика «Звенигородской» и «Спасской» связано необходимостью сокращать издержки. «На этих станциях мы больше тратим на электроэнергию, чем получаем выручки», – отметили в пресс-службе. Однако, почему она, эта необходимость, возникла именно сейчас, не пояснили.

Аналитик в области систем общественного транспорта Владимир Валдин связывает решение руководства подземки с возросшими расходами на безопасность после теракта 3 апреля. Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился увеличить службу безопасности метрополитена в полтора раза. Дополнительными расходами чревато и устранение нарушений, выявленных Ространснадзором. К примеру, только дооснащение станций системами интеллектуального видеонаблюдения может обойтись свыше 1,5 млрд рублей

Также ГУП из своих средств платит компенсацию пострадавшим во время трагедии 3 апреля. По информации «Фонтанки», несмотря на предложение комитета по финансам выделить на эти цели средства резервного фонда, губернатор Георгий Полтавченко ответил на эту идею отказом. Выплаты ГУП составят 2,025 млн рублей на одного погибшего и до 2 млн рублей получившим травмы в зависимости от тяжести повреждений. Напомним, после теракта Смольный заявил о 102 пострадавших и 15 погибших. 

При этом свободных средств на эти цели у подземки не так много. По итогам 2016 года ГУП получил чистую прибыль в 866 млн рублей. Однако достичь таких показателей удалось в основном благодаря субсидиям из городского бюджета, которые выросли с 8 млрд рублей в 2015 году до 11 млрд в 2016-м. Собственные доходы подземки ее расходы не покрывают. Судя по отчетности за первый квартал, в 2017 году тенденция не изменилась. В то же время пассажиров в метро становится меньше. В 2016 году метрополитен Северной столицы перевез 740,5 млн человек, что на 1,1 млн меньше, чем год назад. 

Но на вопрос о связи ограничений с последствиями теракта в пресс-службе подземки  ответили уклончиво. «Сэкономленные средства пойдут в общую копилку. Нельзя сказать, что только на безопасность», – заявила представитель ГУП. 

По лондонской моде

«Звенигородская» и «Спасская» будут не единственными станциями, которые работают по сокращенному расписанию. К примеру, сейчас с 7 до 20.00 также работает по будням вестибюль «Достоевской». «Площадь Ленина – 2» и «Московская -1» ежедневно прекращают работу в 22.00.  Выход на канал Грибоедова с «Невского проспекта» недоступен с 7.30 до 10.00 и с 16.15 до 18.30  с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни полностью закрыты «Технологический институт -1», «Достоевская» и «Площадь Александра Невского – 2». 

Расчета, при каком пассажиропотоке содержание вестибюля становится нерентабельным, в метрополитене не привели. Однако заверили, что другим станциям изменение графика пока не грозит. Однако эксперты считают наметившуюся тенденцию тревожным сигналом. «Это говорит о том, что состояние метрополитена не отвечает потребностям города», – отмечает Антон Финогенов, генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника»

По мнению специалиста, изменение графика «Спасской», вероятнее всего, не будет очень критичным для горожан, поскольку входы на «Сенную площадь» и «Садовую» находятся довольно близко. «А вот от «Звенигородской» до «Пушкинской» придется пройти целую трамвайную остановку, а потом столько же возвращаться под землей. Это не очень удобно»,  – добавляет он.

Вряд ли местные жители будут благодарны за дополнительную физическую нагрузку, соглашается Владимир Валдин.«Сейчас только два города ограничивают время работы метрополитена – Петербург и Лондон. Но в Лондоне это не так критично, поскольку там очень большая сеть», – отметил он. 

Основные расходы на содержание станции метро — это работа эскалаторов и заработная плата персонала.  По мнению профессора СПбГАСУ Андрея Горева, следующим кандидатом на сокращенный график может стать «Спортивная – 2». Этот вестибюль не является самым загруженным, а из-за травалатора расходы по его содержанию выше остальных, поясняет он. «Руководствуясь логикой сокращения издержек, надо по будням также ограничить время работы «Крестовского острова», а «Новокрестовскую» даже не надо было начинать строить», – комментирует он. 

По мнению эксперта, метрополитену, действительно, следует поработать над снижением расходов. Однако ограничение работы двух станций на пять часов существенного эффекта не даст. «Подходить к сокращению затрат надо другим путем. Например, для экономии электроэнергии ставить эскалаторы с датчиками движения, сокращать число кассиров, где-то полностью заменяя их автоматами, использовать беспилотные поезда», – сказал Андрей Горев.

Пытаясь экономить за счет ограничений, метрополитен попадает в замкнутый круг. «Пассажиропоток подземки и так падает. Если они будут и дальше сокращать работу станций, люди будут еще активнее переходить на наземный транспорт и покупать машину при первой возможности», – заключает Владимир Валдин. 

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
Udel
20 июля 2017 г. 18:48
Зачем открывать дублирующие станции (метро) в центре? На правом берегу (Невы) ни одной пересадочной станции нет, а населения предостаточно (Приморский, Выборгский районы) лидеры по численности...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06

Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»

В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Заезд с Наличной на ЗСД с завтрашнего дня меняется
Реконструкцию Тучкова моста пообещали закончить раньше срока
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей
«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
Совет ректоров Петербурга сольют с его двойником
Фонтанка" за 60 секунд - 19 июля
Смольный согласовал для «Аллегро» путепровод на Белоостровском шоссе
Пассажиров метро наказали за непосещаемость
«Беговая» увязла в грунте и авансах
Велодвижение с вантузами наголо
«Лондон Парк» сдал квартиры, теперь сдает активы
Можно ли купить петербургскую улицу
Велосипеды вместо яхт
Дом Росгвардии на углу с Чекистов
«Военно-Морскому Флоту слава!», и т.п.»
Хипстеры узнали первыми: «VK fest» показал новинки космоса и VR
Обитаемый Петровский
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом

Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили

кадр из видео/Youtube/N24

Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам

Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.