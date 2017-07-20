Пассажиров метро наказали за непосещаемость

Решение метрополитена закрывать по утрам и вечерам «Спасскую» и «Звенигородскую» вызвало критику экспертного сообщества. Серьезной экономии это не принесет, зато создаст неудобства для тысяч горожан.

В подземке утверждают, что планов перевода на сокращенный график других станций пока нет, но специалисты считают такой сценарий возможным. Пойти на непопулярные меры руководство ГУП могут толкнуть продолжающий падать пассажиропоток и дополнительные траты на безопасность, возникшие после теракта 3 апреля.

О новом графике работы вестибюлей двух крупных пересадочных узлов сообщила 19 июля пресс-служба подземки. С 1 сентября «Звенигородская» (фиолетовая линия) и «Спасская» (оранжевая линия) будут открывать двери в 7 утра вместо 5.40 и закрываться в 20 часов вместо 0.23 и 0.08 соответственно.

В метрополитене уверены, что серьезных неудобств для петербуржцев это не создаст. Проанализировав статистику по электронным проездным за последний год, эксперты ГУП выяснили, что недавно запущенные станции не так уж сильно востребованы пассажирами.

Так, в вестибюль «Звенигородской» до 7 утра входит не более 250 человек в будний день и 200 – в выходной. На «Спасской» трафик еще меньше. После восьми вечера эти показатели также, на взгляд ГУПа, небольшие. В будние дни «Звенигородской» пользуются около 2300 пассажиров, «Спасской» – менее 3500. В выходные их примерно 1600 и 2500 человек соответственно.

Вестибюли «Пушкинской», а также «Сенной» и «Садовой», будут работать по прежнему графику. Проблем после окончания сезона отпусков тоже возникнуть не должно: показатели проходимости рассчитывались не по летним месяцам, а в среднем по году, заверил «Фонтанку» ГУП.

Зато эксперты настроены не столь оптимистично. Транспортного коллапса не случится, но сама тенденция внушает опасения, считают они.

Осторожно, двери закрываются

Изменение графика «Звенигородской» и «Спасской» связано необходимостью сокращать издержки. «На этих станциях мы больше тратим на электроэнергию, чем получаем выручки», – отметили в пресс-службе. Однако, почему она, эта необходимость, возникла именно сейчас, не пояснили.

Аналитик в области систем общественного транспорта Владимир Валдин связывает решение руководства подземки с возросшими расходами на безопасность после теракта 3 апреля. Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился увеличить службу безопасности метрополитена в полтора раза. Дополнительными расходами чревато и устранение нарушений, выявленных Ространснадзором. К примеру, только дооснащение станций системами интеллектуального видеонаблюдения может обойтись свыше 1,5 млрд рублей.

Также ГУП из своих средств платит компенсацию пострадавшим во время трагедии 3 апреля. По информации «Фонтанки», несмотря на предложение комитета по финансам выделить на эти цели средства резервного фонда, губернатор Георгий Полтавченко ответил на эту идею отказом. Выплаты ГУП составят 2,025 млн рублей на одного погибшего и до 2 млн рублей получившим травмы в зависимости от тяжести повреждений. Напомним, после теракта Смольный заявил о 102 пострадавших и 15 погибших.

При этом свободных средств на эти цели у подземки не так много. По итогам 2016 года ГУП получил чистую прибыль в 866 млн рублей. Однако достичь таких показателей удалось в основном благодаря субсидиям из городского бюджета, которые выросли с 8 млрд рублей в 2015 году до 11 млрд в 2016-м. Собственные доходы подземки ее расходы не покрывают. Судя по отчетности за первый квартал, в 2017 году тенденция не изменилась. В то же время пассажиров в метро становится меньше. В 2016 году метрополитен Северной столицы перевез 740,5 млн человек, что на 1,1 млн меньше, чем год назад.

Но на вопрос о связи ограничений с последствиями теракта в пресс-службе подземки ответили уклончиво. «Сэкономленные средства пойдут в общую копилку. Нельзя сказать, что только на безопасность», – заявила представитель ГУП.

По лондонской моде

«Звенигородская» и «Спасская» будут не единственными станциями, которые работают по сокращенному расписанию. К примеру, сейчас с 7 до 20.00 также работает по будням вестибюль «Достоевской». «Площадь Ленина – 2» и «Московская -1» ежедневно прекращают работу в 22.00. Выход на канал Грибоедова с «Невского проспекта» недоступен с 7.30 до 10.00 и с 16.15 до 18.30 с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни полностью закрыты «Технологический институт -1», «Достоевская» и «Площадь Александра Невского – 2».

Расчета, при каком пассажиропотоке содержание вестибюля становится нерентабельным, в метрополитене не привели. Однако заверили, что другим станциям изменение графика пока не грозит. Однако эксперты считают наметившуюся тенденцию тревожным сигналом. «Это говорит о том, что состояние метрополитена не отвечает потребностям города», – отмечает Антон Финогенов, генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника»

По мнению специалиста, изменение графика «Спасской», вероятнее всего, не будет очень критичным для горожан, поскольку входы на «Сенную площадь» и «Садовую» находятся довольно близко. «А вот от «Звенигородской» до «Пушкинской» придется пройти целую трамвайную остановку, а потом столько же возвращаться под землей. Это не очень удобно», – добавляет он.

Вряд ли местные жители будут благодарны за дополнительную физическую нагрузку, соглашается Владимир Валдин.«Сейчас только два города ограничивают время работы метрополитена – Петербург и Лондон. Но в Лондоне это не так критично, поскольку там очень большая сеть», – отметил он.

Основные расходы на содержание станции метро — это работа эскалаторов и заработная плата персонала. По мнению профессора СПбГАСУ Андрея Горева, следующим кандидатом на сокращенный график может стать «Спортивная – 2». Этот вестибюль не является самым загруженным, а из-за травалатора расходы по его содержанию выше остальных, поясняет он. «Руководствуясь логикой сокращения издержек, надо по будням также ограничить время работы «Крестовского острова», а «Новокрестовскую» даже не надо было начинать строить», – комментирует он.

По мнению эксперта, метрополитену, действительно, следует поработать над снижением расходов. Однако ограничение работы двух станций на пять часов существенного эффекта не даст. «Подходить к сокращению затрат надо другим путем. Например, для экономии электроэнергии ставить эскалаторы с датчиками движения, сокращать число кассиров, где-то полностью заменяя их автоматами, использовать беспилотные поезда», – сказал Андрей Горев.

Пытаясь экономить за счет ограничений, метрополитен попадает в замкнутый круг. «Пассажиропоток подземки и так падает. Если они будут и дальше сокращать работу станций, люди будут еще активнее переходить на наземный транспорт и покупать машину при первой возможности», – заключает Владимир Валдин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»