324 россиянина признались налоговикам в том, что они миллиардеры

С 1 января по 15 мая декларации о доходах свыше 1 млрд руб. в Федеральную налоговую службу (ФНС) подали 324 жителя России, рассказали в ведомстве 20 июля.

«Согласно информации, полученной от управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, по состоянию на 15 мая 2017 года 425 человек задекларировали доходы за 2016 год в диапазоне от 500 млн руб. до 1 млрд руб., а также 324 человека — в размере свыше 1 млрд руб.», — рассказали в пресс-службе ФНС.

В то же время налоговая служба обращает внимание, что миллиардеров может быть и больше: налогоплательщики вправе не указывать в декларации доходы, которые не подлежат налогообложению, и доходы, по которым НДФЛ уже был удержан налоговыми агентами, передает RNS.