Дело обидевшего омоновца шахматиста дошло до суда

Петербургскому следственному комитету хватило месяца, чтобы собрать достаточно доказательств по делу о нападении на сотрудника ОМОНа. Профессиональный шахматист Абросимов перед судом ответил за размахивание кулаками во время протеста на Марсовом поле.

Как сообщает ведомство 20 июля, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Абросимова. 32-летнему петербуржцу вменяют неопасное насилие в отношении представителя власти. Следствие считает, что 12 июня во время антикоррупционной акции «Требуем ответов» мужчина ударил кулаком в спину охраняющего общественный порядок гвардейца.

Ранее «Фонтанка» писала, что о нападении на омоновца «вспомнили» только через четыре дня после митинга. По словам замдиректора Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова, удар был нанесён ножом, и только бронежилет спас здоровье бойца. Пока искали обидчика, оружие пропало.

Вину в нападении, которое причинило сотруднику Росгвардии физические страдания, Абросимов признал ещё при избрании меры пресечения, но причины уточнять не стал. Суда мужчина дожидается под домашним арестом.