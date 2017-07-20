Тяжелые атомные крейсера Северного флота заходят в Балтику

Тяжёлые атомные корабли Северного флота, совершающие переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, готовятся к проходу проливной зоны, отделяющей Северное море от Балтийского. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба Минобороны России.

Тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» уже пересекают Северное море в направлении пролива Скагеррак. В течение следующих суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море.

С момента выхода из Североморска корабли Северного флота прошли более 1500 морских миль. Их прибытие в Финский залив ожидается через несколько дней.

Во время перехода экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда. На флагмане – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» – также проходят тренировки личного состава парадных расчётов, специально выделенных для участия в торжественных строевых мероприятиях парада.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к нему командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.

В Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте от Северного флота примут участие порядка 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1-го ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Накануне "Фонтанка" сообщала о том, что фрегат «Адмирал Макаров», который к концу этого года пополнит надводные силы Черноморского флота, пришел в Петербург. 19 июля фрегат зашел в Неву для участия в военно-морском параде ко Дню ВМФ. Несколько дней «Адмирал Макаров» пробыл в Кронштадте вместе с корветами «Стойкий» и «Сообразительный», а также малыми ракетными кораблями «Серпухов» и «Гейзер».