Россия считает угрозой для своей безопасности стремление США доминировать в Мировом океане. Об этом говорится в подписанном 20 июля президентом РФ указе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года".

В 22-страничном документе, размещенном на официальном сайте правовой информации, в частности, перечисляются опасности и угрозы для национальной безопасности России в Мировом океане.

Это "стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил".

Угрозу для России, согласно указу, представляет и "стремление ряда государств ограничить доступ РФ к ресурсам Мирового океана и её выход на жизненно важные морские коммуникации", в том числе желание ослабить её контроль над Северным морским путём. Кроме того, опасно и "наличие территориальных претензий иностранных государств к РФ в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий".

Далее в документе приводится комплекс мер, которыми Россия сможет устранить эти угрозы.