8 украинских военных ранены при взрыве боеприпаса во время "танкового биатлона"

В Днепропетровской области Украины на 239-м общевойсковом полигоне во время проведения соревнования получили травмы восемь военных.

Об этом 20 июля сообщает пресс-служба оперативного командования "Восток", пишет 112 Украина.

"20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Четырех госпитализировали в Днепропетровский военный госпиталь, троих – в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы в результате взрыва инженерного боеприпаса.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия начато служебное расследование.