Химик, арестованный в Индии по делу о гнезде ткачика, осенью может вернуться в Петербург

Петербургский химик Антон Голышев, которого уже полтора месяца не выпускают из Дели, может вернуться домой в начале сентября. Молодого ученого подозревали в контрабанде оружия – патроны обнаружили в гнезде, которое в качестве сувенира вез юный ученый.

Как сообщила «Фонтанке» 20 июля мать Антона Елена Голышева, индийский суд фактически признал ее сына невиновным. Правда, сначала служители Фемиды из Дели были готовы выпустить химика под залог в 250 тысяч индийских рупий. Следующее заседание, после которого будут получены документы о невиновности Голышева, состоится 28 июля. По словам адвокатов химика, далее начнется оформление визы. Процесс, с учетом сложившейся ситуации, длительный. После этого Голышев сможет вернуться в Россию.

«Фонтанка» рассказывала о злоключениях петербургского химика месяц назад. Его задержали в аэропорту Дели, когда он собирался лететь в Петербург. В Индии молодой человек провел свой отпуск. Гнездо птицы ткачик, по его словам, получил в подарок от хозяина одного из отелей. Домой вез гнездо в качестве сувенира для подруги. На досмотре перед посадкой в гнезде нашлись два боевых патрона. Голышева посадили под домашний арест, который он провел в одной из гостиниц в Дели.