ФНС подала иск к основателю Hermitage Capital на 3 млрд рублей
Три управления ФНС по Москве подали гражданский иск на 3 млрд рублей по делу о незаконной покупке акций «Газпрома» основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером и его деловым партнером Иваном Черкасовым.
Об этом сообщает RNS со ссылкой на ТАСС и адвоката Браудера Александра Антипова.
«Потерпевшими в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба в размере более 3 млрд рублей», — сказал Антипов.
Он отметил, что заявил несколько ходатайств о прекращении дела в связи с большим количеством нарушений. По данным следствия, Браудер незаконно приобрел акции «Газпрома» и пытался оказать влияние на компанию.
"Фонтанка" писала о том, что в феврале 2017 года Московский суд постановил отправить главу Hermitage Capital Уильяма Браудера под арест. В связи с тем, что Браудер проживает за рубежом, мера пресечения была объявлена заочно.
Справка:
Глава инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер и Иван Черкасов обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов. Следователи полагают, что фонд Браудера вывел из российского бюджета более 5 млрд руб.
Ранее, в 2013 году Тверской суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Вскоре Браудер был объявлен в международный розыск. Однако Интерпол три раза отклонял запрос России на арест бизнесмена. По версии организации, дело против Браудера носит политический характер. Позднее против предпринимателя в России было возбуждено новое уголовное дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
В сентябре 2016 года Высокий суд Лондона приговорил бывшего следователя МВД России Павла Карпова, который вел дело фонда, к трем месяцам заключения за неуважение к суду. Причиной стала неявка Карпова в британский суд.