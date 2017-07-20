ФНС подала иск к основателю Hermitage Capital на 3 млрд рублей

Три управления ФНС по Москве подали гражданский иск на 3 млрд рублей по делу о незаконной покупке акций «Газпрома» основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером и его деловым партнером Иваном Черкасовым.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на ТАСС и адвоката Браудера Александра Антипова.

«Потерпевшими в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба в размере более 3 млрд рублей», — сказал Антипов.

Он отметил, что заявил несколько ходатайств о прекращении дела в связи с большим количеством нарушений. По данным следствия, Браудер незаконно приобрел акции «Газпрома» и пытался оказать влияние на компанию.

"Фонтанка" писала о том, что в феврале 2017 года Московский суд постановил отправить главу Hermitage Capital Уильяма Браудера под арест. В связи с тем, что Браудер проживает за рубежом, мера пресечения была объявлена заочно.