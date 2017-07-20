За бомбу на «Адмиралтейской» приняли набор пирожных

Кондитерские изделия в ассортименте обнаружили взрывотехники ОМОНа в коробке, перепугавшей пассажиров и персонал фиолетовой линии метро Петербурга днем 20 июля.

Как сообщили в пресс-службе подземки, в 17:07 «Адмиралтейскую» признали безопасной и снова начали пускать пассажиров. По данным «Фонтанки», в коробке, оставленной на одном из банкоматов в вестибюле, был подарочный набор кондитерских изделий. По всей видимости, рассеянный пассажир снял наличные и забыл о своей вкусной еде.

Сотрудники Росгвардиии не первый раз находят еду в подозрительных свёртках, оставленных в метро. На станциях уже теряли гамбургеры, набор зефира и борщ в банке.