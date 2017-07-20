Заезд с Наличной на ЗСД с завтрашнего дня меняется

На Васильевском острове с пятницы, 21 июля, заезд на центральный участок ЗСД будет осуществляться по новой дороге.

Как сообщает КРТИ, заезд на ЗСД с Морской набережной в створе Адмиральского проезда закрывается. Зато откроется новый путь – дорога вдоль домов 43, корп. 1, и 45 по Морской набережной. Съезд же остается в прежнем месте – в створе Адмиральского проезда.

В связи с этим в ближайших окрестностях вводятся и другие изменения в схеме движения. Узнать о них подробно можно на «Водителе Петербурга».