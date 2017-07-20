Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом

2 Это опасно? Есть вероятность падения на Землю?

«Опасный астероид – это тот, который может врезаться в Землю. И этот, кстати, может. Но в 2098 году. И вероятность его столкновения с Землей составляет одну десятимиллионную долю. Это нормальная вероятность для опасного астероида. Вся эта история – классическая ситуация с очень маленькой вероятностью. В эту субботу MB1 «к сожалению» нас не убьет. Ведь помните, как все радовались, когда чуть не убило Челябинск, потом камни продавали?» – говорит астроном.