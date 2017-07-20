Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
В сторону Земли летит астероид MB1, его размеры превышают 400 метров. Поговаривают, что он способен организовать апокалипсис на планете. «Фонтанка» решила проверить взрывную «космическую новость» и понять, так ли страшен астероид, как его малюют. Чего землянам бояться в космосе, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказала астроном, сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ и лектор петербургского Планетария Мария Боруха.
- Что к нам летит на этот раз?
- Это опасно? Есть вероятность падения на Землю?
- А если бы долетел до Земли?
- Чего же тогда бояться?
- Почему про MB1 не пишет Аризонский университет, ученые которого его и обнаружили?
- Сколько «новостей про космос» – фейковые?
- Как проверить «космическую новость» на правдивость?
- Интересны ли общественности действительно «апокалиптические сюжеты»?
- И все же когда ближайший настоящий «судный день»?
- А когда к нам «вдруг прилетит», нам успеют сказать?
1 Что к нам летит на этот раз?
Со скоростью 86 500 км/ч к Земле несется астероид MB1. В ближайшую субботу, 22 июля, около 13:00 по Москве небесное тело максимально приблизится к Земле. «Астероид пролетит от нас на расстоянии, равном 24-м расстояниям от Земли до Луны. Его размер точно не установлен. Он может быть 400 метров, а может и километр, скорее всего, около 600 метров», – говорит Мария Боруха, которая изучила данные коллег-астрономов из нескольких десятков обсерваторий по всему миру.
2 Это опасно? Есть вероятность падения на Землю?
«Опасный астероид – это тот, который может врезаться в Землю. И этот, кстати, может. Но в 2098 году. И вероятность его столкновения с Землей составляет одну десятимиллионную долю. Это нормальная вероятность для опасного астероида. Вся эта история – классическая ситуация с очень маленькой вероятностью. В эту субботу MB1 «к сожалению» нас не убьет. Ведь помните, как все радовались, когда чуть не убило Челябинск, потом камни продавали?» – говорит астроном.
3 А если бы долетел до Земли?
«Астероид диаметром в 5 метров – это определенный ущерб, если он упадет в городе, но это не будет мировым событием. Тело диаметром 15 метров, падающее на город, – очень опасно. Тело в 100 метров, упавшее в пустыню, – это не очень опасно. Опасным астероидом называется тело больше 100 метров – это локальная катастрофа. Диаметр в километр – глобальная катастрофа», – поясняет сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ.
4 Чего же тогда бояться?
Настораживает, что такое крупное тело открыли всего месяц назад. Да, за месяц о нем много узнали. Но факт остается фактом – если бы он действительно летел прямо в Землю, а мы узнали о нем за месяц до этого, то, увы, ничего поделать уже было бы нельзя. Но он летит мимо. Пока выдыхаем.
5 Почему про MB1 не пишет Аризонский университет, ученые которого его и обнаружили?
А для них это полная ерунда. Мимо пролетает сотни астероидов. И изучают они много чего.
6 Сколько «новостей про космос» – фейковые?
Бывает, что пишут, что будет видно «три Марса». «Раз в месяц-полтора мне звонят и спрашивают, когда конец света, – говорит Мария Боруха. – Фейковые астрономические новости есть постоянно. С астрологическим уклоном».
7 Как проверить «космическую новость» на правдивость?
Посмотреть, есть ли эта новость на «Фонтанке». Попробовать загуглить на английском языке: название астероида с номером, плюс четыре заветные буквы: NASA. Это официальные источники, откуда появляется информация. В крайнем случае – позвоните знакомому астроному.
8 Интересны ли общественности действительно «апокалиптические сюжеты»?
Увы, нет. 30 июня, правда, больше ста лет назад, на Землю упало «тунгусское тело». На посвященную этому событию лекцию об опасных астероидах, прошедшую в Санкт-Петербурге, пришло около 30 человек. «Так что люди не в курсе астрономических новостей, – делает вывод лектор петербургской обсерватории. – Они считают, что в телескоп можно увидеть следы американцев на Луне!»
9 И все же когда ближайший настоящий «судный день»?
"Вокруг нас летает около миллиона тел, в Солнечной системе, – объясняет и просвещает астроном. – Конечно, предсказать ничего нельзя. Только месяц назад открыли большое тело! Его можно было бы открыть раньше, оно же не 30 метров размером. Так что мы не знаем 95% опасных астероидов".
10 А когда к нам «вдруг прилетит», нам успеют сказать?
«Вспомните "челябинское тело", это было неожиданно», – неутешительна Мария Боруха. И, кроме того, настоящим ученым-астрономам, как выяснилось, не особо интересны астероиды, пусть и опасные. «Обсерваторий много, есть телескопы, наблюдающие черные дыры, планетарные туманности, планеты, нейтронные звезды, – вдохновенно перечисляет Мария Боруха. – В астрономии полно других объектов, интереснее, чем астероиды. Так что да, мы можем умереть в какой-то момент».
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»