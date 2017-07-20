СМИ: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду

Португальский защитник «Марселя» Роланду попал в сферу интересов «Зенита». Как сообщает Tuttomercatoweb, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини рассчитывает за счет Роланду усилить оборону своей команды.

В прошлом сезоне французской лиги 1 31-летний Роланду Жорже Пиреш да Фонсека сыграл в 30 матчах, в которых забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке аргентинского полузащитника из «Тальереса» Эмануэля Рейносо. Возможная цена покупки – 10 миллионов евро.