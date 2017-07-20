«Зенит» оштрафовали на 25 тысяч рублей за фанатов на заборе

На 25 тысяч рублей в четверг, 20 июля, оштрафован футбольный клуб «Зенит» по итогам матча 1-го тура премьер-лиги против «СКА-Хабаровска» (2:0).

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца. Такое наказание КДК выписал за то, что фанаты «Зенита» сидели на ограждении стадиона в Хабаровске.

Напомним, победу «Зениту» в матче, состоявшемся 16 июля, принесли голы Кузяева и Кокорина.