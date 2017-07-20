«Адмиралтейскую» закрыли из-за коробки

Центральная станция фиолетовой линии метрополитена Петербурга временно не работает 20 июля из-за встревожившего пассажиров предмета, замеченного в вестибюле.

Как сообщили в пресс-службе подземки, двери «Адмиралтейской» закрыли в 16:45. Оставшихся пассажиров попросили покинуть станцию. По данным «Фонтанки», причиной перерыва в работе метро стала коробка на одном из банкоматов в вестибюле. Предмет привлёк внимание отсутствием хозяина.

Пока потенциально опасное имущество проверяют специалисты, поезда на платформе не останавливаются.