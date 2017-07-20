В Купчино «заминировали» внедорожник

Из-за угрозы взрыва вечером 20 июля перекрыли часть улицы во Фрунзенском районе Петербурга. К заминированному автомобилю на парковке у супермаркета вызвали ОМОН.

Как стало известно «Фонтанке», тревогу забил водитель чёрного Chevrolet с номерами Северной столицы. Мужчина оставил свой автомобиль рядом с «Пятёрочкой» на Купчинской улице, 32, но вернувшись, не смог попасть в салон: за ручкой двери со стороны водителя находилось сомнительное устройство. Автовладелец опознал в нём гранату и вызвал специалистов. Чеки в гранате не было, отметили очевидцы в ресурсе «Мегаполис».

В потенциально опасную зону попали припаркованные рядом с заминированным Chevrolet машины и часть улицы, которую оцепили сотрудники правоохранительных органов. Взрывотехники ОМОНа в начале пятого вечера закончили проверку. Выяснилось, что сводить счёты с владельцем внедорожника планировали игрушечной взрывчаткой. Гранату, которую неизвестные заткнули за ручку двери, обычно используют в пейнтболе.