СМИ: «Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинского полузащитника за 10 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» близок к покупке аргентинского полузащитника из «Тальереса» Эмануэля Рейносо, уверяет пресса. Как 20 июля сообщает Tuttosport, в услугах 21-летнего игрока заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Отмечается, что «Зенит» достиг с «Тальересом» принципиальной договорённости о покупке игрока. Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. Предполагается, что Эмануэль Рейносо подпишет контракт с петербургским клубом на пять лет.

Сезон-2016/17 стал первым для Рейносо на взрослом уровне. В составе «Тальерес» он отыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился заплатить «Сан-Паулу» 18 млн евро за защитника Родриго Кайо.