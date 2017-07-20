В Колпино пенсионерку напугали лихом на 650 тысяч
Пожилая петербурженка поверила россказням про якобы наведённую на неё порчу. Две аферистки настолько застращали пенсионерку, что она выложила 650 тысяч за спасение души.
Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленницы встретили свою 72-летнюю жертву днем 19 июля на Пролетарской улице в Колпино. Когда наваждение, а вместе с ним и преступницы с деньгами, рассеялось, пенсионерка пошла за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.