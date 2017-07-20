Крупнейшие компании США высказались против новых антироссийских санкций

Американские компании в банковской сфере, авиа- и автомобилестроении и нефтяной отрасли выступили за внесение изменений в новый проект санкций против России, который недавно одобрил сенат.

Об этом телеканалу CNN рассказал источник в конгрессе США, сообщает RNS.

Изменения в законопроект лоббируют нефтяная компания ExxonMobil, машиностроительная General Electric, производитель космической и военной техники Boeing, финансовый конгломерат Citigroup, международные платежные системы Mastercard и Visa, производитель автомобилей Ford, химическая компания Dow Chemical, производитель потребительских товаров Procter & Gamble, производитель спецтехники Caterpillar, производитель дизельных двигателей Cummins, производитель бумаги International Paper, а также британская нефтегазовая компания BP и другие. Они обеспокоены тем, что новые санкции приведут к непредвиденным последствиям и навредят их бизнесу. В то же время компании не призывают к полной отмене законопроекта.

15 июня 2017 года сенат США проголосовал за введение новых санкций против России и Ирана. Поправки предусматривают сокращение максимального срока погашения кредитов для российских компаний финансового сектора с 90 до 14 дней, для компаний энергетического сектора — до 30 дней. Кроме того, законопроект ограничивает возможность президента США ослабить санкции без одобрения конгресса.