Международные резервы России за неделю выросли на 1,7 млрд

Международные резервы России за неделю, закончившуюся 14 июля, выросли на $ 1,7 млрд, или 0,4%, — до $ 412,6 млрд руб., сообщает Банк России 20 июля.

Увеличение резервов произошло «вследствие положительной переоценки, а также возврата средств в иностранной валюте банками-резидентами и монетизации золота», – отмечает регулятор.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.